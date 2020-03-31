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武漢肺炎疫情10/100

中國武漢肺炎新增確診48人 均為境外移入

最新更新：2020/03/31 08:56
中國國家衛生健康委員會通報，武漢肺炎30日新增確診病例48例，均為境外移入。圖為防疫人員在江蘇一所校園進行消毒。（中新社提供）
中國國家衛生健康委員會通報，武漢肺炎30日新增確診病例48例，均為境外移入。圖為防疫人員在江蘇一所校園進行消毒。（中新社提供）

（中央社台北31日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）昨天新增確診病例48例，均為境外移入，本土再度歸零無新增。

據通報，3月30日，中國大陸31個省市區新增確診病例48例，均為境外移入病例；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例44例，均為境外移入病例。

30日新增治癒出院病例282例，解除醫學觀察的密切接觸者1199人，重症病例減少105例。

據通報，中國大陸現有境外移入確診病例667例（含重症病例18例），現有疑似病例180例。累計確診病例771例，累計治癒出院病例104例，沒有死亡病例。

截至3月30日午夜，中國大陸現有確診病例2161例（含重症病例528例），現有疑似病例183例。累計確診病例8萬1518例，累計治癒出院病例7萬6052例，累計死亡病例3305例，累計追蹤到密切接觸者70萬6017人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬9853人。

其中，湖北30日新增死亡病例1例（武漢1例），無新增確診病例，無新增疑似病例，也無現有疑似病例。現有確診病例1461例（武漢1456例），其中重症病例497例（武漢493例）。

據通報，截至3月30日午夜，香港特別行政區累計確診病例682例（出院124例，死亡4例），澳門特別行政區39例（出院10例）。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090331

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