武漢首度出現境外移入病例 疑未接受隔離即返鄉

（中央社台北1日電）中國大陸湖北省武漢市今天通報第一起境外移入武漢肺炎確診病例，他是一名戶籍在武漢的16歲英國留學生，3月22日搭機返抵北京後，未依規定被送去集中隔離14天，隔天就搭高鐵返回武漢。

這是湖北爆發2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情以來，首度被境外移入病例攻破，武漢連續7日無新增確診紀錄也因此破功。

武漢市衛生健康委員會今天中午通報，3月31日新增確診1例，為境外移入病例。患者是16歲的周姓男子，戶籍武漢市蔡甸區，在英國留學。

據通報，他3月21日從英國紐卡塞機場出發，經杜拜機場轉機，3月22日抵達北京首都機場，經過體溫檢測和相關手續後，「湖北接待方」安排單人單間住宿。

但是根據北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布的「北京關於進一步嚴格境外進京人員管控措施的通告」，3月19日起，「所有境外進京人員，均應轉送至集中觀察點進行14天醫學觀察，費用自理」。

據通報，3月23日，周男在北京西站乘坐高鐵G505，當晚8時56分到達武漢站，蔡甸區隨即安排在隔離點隔離觀察。3月28日，患者核酸檢測結果陽性，遂轉入蔡甸區人民醫院婦幼院區進一步檢查，同日轉至市肺科醫院，並以「無症狀感染者」上報。

據通報，3月31日，經結合患者臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，周男被訂正為確診病例，臨床分型為普通型。

武漢上一例確診病例也與無症狀感染者有關。3月23日當地通報新增確診1人，使得此前連續5日歸零破功。據陸媒財新網報導，這名患者是湖北省人民醫院醫生，3月18日在門診曾接診一名無症狀感染者。

據報導，中國國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟團隊一行10人昨天撤離武漢。她在出發前表示，武漢疫情「大局已定」，但疫情仍未結束，需謹防境外移入病例。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1090401