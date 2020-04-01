鍾南山：各國強力措施 全球疫情有望4月底轉折

（中央社台北1日電）中國知名抗疫專家鍾南山今天接受陸媒採訪時說，相信隨著各個國家採取強有力的措施，「估計應該是4月底左右，疫情應該下來了」。他並重申，無症狀感染者不會引起疫情大爆發。

綜合深圳衛視新聞微博與第一財經報導，中國工程院院士鍾南山1日接受深圳衛視專訪時，作上述表示。

在談及中國是否會有第二波疫情高峰時，鐘南山重申，無症狀感染者不會引起大爆發。

他的理由是，中國有強有力的監測系統，一旦發現無症狀感染者，立即隔離，同時對相關接觸者也立即隔離觀察，第一時間切斷傳播鏈的話，不會出現像第一波那樣的疫情暴發。

「無症狀感染者」近來備受關注，中國國家衛健委今天起在每日疫情通報中，特別單獨列出無症狀感染者的人數。鍾南山受訪時說，已經證實無症狀患者有明確的傳染性，但是否有很高的傳染性，現在並沒有證據說明。

對於武漢肺炎患者康復後是否有後遺症，他認為到現在為止還很難說，因為這一疾病爆發才約3個月的時間，還需要密切觀察。

在這波對抗武漢肺炎疫情中，中國媒體特別青睞鍾南山和上海華山醫院感染科主任張文宏兩位權威。但兩人在有關全球疫情和無症狀感染者的問題上，看法並不一致。

張文宏3月下旬接受人民網專訪時說，原本預估中國的疫情在4月份結束，全球6月份也能結束，但整個歐洲出現了不可控的情況，「疫情在今年夏天結束的概率就很低了」。

他近日在一場研討會中也表示，有的無症狀感染者病毒血清陽性會延續3個星期，如果不能快速診斷，意味著大量的病人會滯留在社區，爆發社區感染。（編輯：張淑伶/邱國強）1090401