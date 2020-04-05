北京市：基本阻斷疫情擴散蔓延 防控將常態化

（中央社記者林克倫北京5日電）中共北京市委宣傳部下午說，首都疫情防控不可能在短期內完全結束。要順應防控「常態化」特點，堅持外防輸入、內防反彈策略，科學準確分析疫情走向，堅持嚴防死守，精準防止。

據北京青年報，第72場北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控記者會下午舉行，北京市委宣傳部副部長徐和建在說明2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）現階段疫情防控措施時，作上述表示。

徐和建從3個面向分析說，首先是新冠肺炎在全球快速蔓延，世界衛生組織即時統計數據顯示，截至4月5日零時，全球確診105萬例、死亡5萬7206例，已有207個國家和地區出現肺炎病例。

此外，根據美國發布的全球疫情最新統計數據，截止北京時間4月5日上午8時51分，全球確診病例達到120萬例，死亡病例6萬4703例。

他說，其次是從中國的統計看，截至4月4日24時，現有確診病例1376例，累計出院7萬6964例，死亡3329例。

最後是北京市疫情，徐和建指出，北京「基本阻斷」新冠肺炎疫情擴散蔓延，但仍有在院治療和境外輸入病例；截至4月4日午夜12時，北京累計報告境外輸入病例170例，在院治療130例。

他強調，從以上3組數據看，首都北京疫情防控形勢依然嚴峻複雜，不可掉以輕心；而且，有兩個關鍵字必須重視，一是疫情防控常態化，二是抓緊窗口期（機遇期）。

徐和建指出，北京疫情防控在短期內完全結束是不可能的，很有可能較長時間處於防控狀態；要順應疫情防控常態化特點，要堅持「外防輸入、內防反彈」策略，科學準確分析疫情走向，堅持嚴防死守，精準防止。

他表示，緊抓窗口期是指全中國範圍內和北京市基本阻斷疫情傳播，疫情總體可防可控可預期；現在是確保疫情防控前提下，加快復工復產、全力以赴恢復正常生產生活的窗口期，要緊緊抓住，不可錯失良機。（編輯：邱國強）1090405