武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬

武漢市封城76天，即將在8日解封。不過有專家推估，目前當地的無症狀感染者至少還有1萬至2萬人，防控仍不得鬆懈。圖為4月2日，武漢民眾外出購物後，在路邊休息。（中新社提供）中央社 109年4月7日

（中央社台北7日電）蔓延全球的武漢肺炎疫情源自中國湖北省會武漢市，當局自1月23日下令封城終於將在明天解封。不過有專家推估，目前當地的無症狀感染者至少還有1萬至2萬人，防控仍不得鬆懈。

中共官媒人民日報主管的健康時報6日報導，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯表示，由近期普查資料來看，武漢的無症狀感染者占0.15%至0.3%左右，也就是大約有1萬至2萬人，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的，還是需要警惕。

報導引述楊炯說，武漢當地還是有點危險的，4月8日解封後，人口流動更大，更要謹慎。

儘管這則報導已在健康時報官網被消失，不過其他陸媒如封面新聞等刊登的報導，仍轉載楊炯的說法。

官媒中國新聞週刊日前報導，華中科技大學公共衛生學院鄔堂春團隊3月6日在醫學論文預印本平台medRxiv網站發表的論文稱，武漢至少有59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微的病例。

中國湖北武漢當局自1月23日下令封城終於將在4月8日解封，不過有專家推估，目前當地的無症狀感染者至少還有1萬至2萬人。圖為6日一批來自其他省分的醫療隊撤離武漢。（中新社提供）

另據封面新聞報導，無症狀感染者的篩查與報告，讓武漢無疫情社區的認定如坐「過山車」，「今天可能被認定為無疫情社區，因為無症狀感染者的發現，無疫情社區明天可能就會被取消」。

據報導，昨天有7份社區資訊通報顯示，其中5個社區已被暫停無疫情社區的認定。

至於無症狀感染者難防範的原因，報導引述華中科技大學同濟醫學院法醫系教授劉良說，感冒或普通肺炎，病毒一般從上呼吸道下去，會引起咳嗽、咽痛、咳痰，武漢肺炎完全是反著來，從目前解剖案例來看，是由下呼吸道往上呼吸道走。

劉良是全世界首位解剖罹患2019冠狀病毒疾病死者病體的專家。

他表示，這就能解釋為什麼患者不流清鼻涕，也沒有打噴嚏，因為上呼吸道沒有刺激，咳嗽也就是乾咳，沒有痰，「發燒也不像感冒發燒，不會伴隨著馬上出來，等他發燒的時候，病變已經開始好多天了」。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1090407