更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情失控 華爾街日報：世衛忌憚北京難卸責
國際

武漢肺炎疫情失控 華爾街日報：世衛忌憚北京難卸責

注射武漢肺炎痊癒者血漿 韓國2年長病患康復
國際

注射武漢肺炎痊癒者血漿 韓國2年長病患康復

9日起開放口罩寄海外 寄送流程一次看
生活

9日起開放口罩寄海外 寄送流程一次看

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專題／中國武漢解封民眾仍憂疫情 恐懼猜疑將成世代記憶
首頁 / 兩岸

武漢解封累計2572死 仍是無症狀感染最大來源

最新更新：2020/04/08 11:21
武漢市封城76天，8日0時解封。武漢自疫情爆發到解封，累計染疫死亡2572人，確診病例破5萬，仍是中國大陸無症狀感染者最大來源地。圖為7日深夜即將解除管控的高速路武漢西收費站。（中新社提供）中央社 109年4月8日
武漢市封城76天，8日0時解封。武漢自疫情爆發到解封，累計染疫死亡2572人，確診病例破5萬，仍是中國大陸無症狀感染者最大來源地。圖為7日深夜即將解除管控的高速路武漢西收費站。（中新社提供）中央社 109年4月8日

（中央社台北8日電）武漢市封城76天，今天0時解封。根據官方通報，武漢自疫情爆發到解封，累計染疫死亡2572人，確診病例破5萬。雖然解封，但武漢仍是中國大陸無症狀感染者最大來源地。

根據湖北省衛生健康委員會官網今早通報，武漢解封前夕，7日新增死亡1例，其他16個市州均掛零。武漢累計病亡2572例。

截至4月7日午夜，武漢累計確診病例5萬8例，累計治癒出院4萬6991例。

據通報，武漢現在仍有確診病例445例，其中重症病例155例。7日無新增疑似病例，無現有疑似病例，也無境外移入病例。

儘管如此，官方自4月1日起開始通報無症狀感染者疫情後，武漢迄今仍是中國大陸無症狀感染者最大來源。

官方通報顯示，4月1日，大陸新增無症狀感染者55例，尚在醫學觀察1075例。其中，武漢當日新增無症狀感染者35例，尚在醫學觀察678例，均比境外移入的無症狀感染者總數還要多。

武漢4月迄今，每天進行病毒核酸檢測人數都破萬，試圖揪出無症狀感染者，避免疫情擴散。

但據武漢衛健委通報，4月6日，全市新增無症狀感染者17人，當日解除隔離32人，正在醫學觀察658人，顯示無症狀感染者仍持續出現，尚未得到有效控制。（編輯：楊昇儒）1090408

延伸閱讀
武漢解封日逾5萬人將搭火車離開 往珠三角居多武漢解封設限多 唯恐疫情再擴散

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報