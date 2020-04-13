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香港餐廳人流增 當局籲防疫勿鬆懈

最新更新：2020/04/13 10:58

（中央社記者張謙香港13日電）香港武漢肺炎疫情趨緩，加上近期連假，部分餐廳和郊外湧現人潮，當局呼籲市民防疫不能鬆懈，必須保持社交距離。

香港昨天新增4例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）個案，累計1004例，其中過半是境外輸入。

昨天新增的個案中，3例為輸入病例，另1例為本土感染，這是3月16日以來，確診病例首次回到個位數。

過去幾天，確診病例大都是境外移入，只有零星本土感染。

因確診降至個位數，加上自10日起一連4天長假（復活節假加補假），各區餐廳及郊外都出現人潮，部分中式飲茶餐館大排長龍。

此外，港島赤柱和新界西貢等觀光景點，昨天人潮湧現。

餐廳及郊外出現的人潮令當局擔心觸發病毒傳染，食物及衛生局局長陳肇始昨天呼籲港人繼續保持社交距離，不能掉以輕心，強調「病毒不會休息或放假」。

另有衛生官員說，香港疫情目前尚未受控，昨天的確診數字只反映過去一、兩週的情況，並說復活節人群聚集帶來的影響，可能在一至兩週後顯現。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，近日本地確診個案減少，是由於入境人數銳減，一週後才能確定病毒傳染在香港是否減少。

他呼籲市民繼續保持高度戒備，要戴口罩和保持社交距離，並指5、6月仍不適合到中國大陸及海外旅遊。（編輯：曹宇帆）1090413

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