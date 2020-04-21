銅鑼灣書店註冊爭議 新北市府：名稱各異不侵權

（中央社記者王鴻國新北21日電）前香港銅鑼灣書店店長林榮基遭潑漆案引發外界對書店名稱的註冊爭議，新北市政府表示，已註冊「銅鑼灣書店」和林榮基的「中山銅鑼灣書店」名稱各異，不存在侵權爭議。

擬在台重開銅鑼灣書店的林榮基今天遭人潑漆。他受訪時表示，昨天才收到律師函警告店名已被註冊，今早就被潑漆，恐嚇意味十足，「開個書店就要恐嚇，真的很荒謬」。

根據經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務系統顯示，原位於淡水銅鑼灣書店有限公司於2月解散清算完結，3月初就有人登記註冊「銅鑼灣書店有限公司」，但林榮基3月底才註冊「中山銅鑼灣書店有限公司」，引來外界質疑公司名稱遭搶先註冊。

記者循公司登記資料前往「銅鑼灣書店」位中和景平路的公司註冊地址採訪，現場為集合住宅大樓，因保全人員管制而無法進出；據在地里長表示，公司登記的地方面積不大，若要開書店，可能必須到其他地方開店。

轄區警方在潑漆案發生後也到現場關切，但現場無人應門。新北市政府經發局表示，銅鑼灣書店登記地址同時有多家公司登記，這些都屬合法登記。

經發局表示，法律未禁止多家公司登記在同一地址，主要是提供一個辦公空間供業者收發信件，平時不會有人到場辦公，至於公司名稱若有一個字以上的差異就能登記註冊。

經發局表示，過去確實有部分國內外知名品牌在增減名稱下註冊公司，引來公司名稱爭議，因此，公司名稱登記都需經過經濟部中部辦公室的全國預查，在確認沒有公司同名下，才會准予登記。

因此，「銅鑼灣書店有限公司」和「中山銅鑼灣書店有限公司」都能順利登記，就代表經濟部認定這是兩個不同名稱的公司，自然不存在侵權爭議。

經發局強調，除非經提告並能舉證對方惡意註冊的行為，公司名稱經法院判決確定不得使用，政府可依公司法第10條的規定，要求公司於判決確定後6個月內尚未辦妥名稱變更登記，並經主管機關令其限期辦理仍未辦妥。主管機關得依職權或利害關係人之申請，命令解散。（編輯：李亨山）1090421