人行副行長示警：建好防火牆 守住金融風險底線

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（中央社記者邱國強北京17日電）中國人民銀行副行長陳雨露今天發表文章示警指出，中國需持續完善風險防控體系，提高金融監管專業性，並有效性建好各類「防火牆」，堅決守住「不發生系統性金融風險」的底線。

中國人民銀行旗下的「中國金融」雜誌今天刊登這篇以「推動中國金融業對外開放行穩致遠」為題的文章，陳雨露在文中作上述表示。

陳雨露表示，要優化外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體的管理架構，並加快補齊金融科技監管缺陷，將所有金融機構、業務和產品納入審慎監管架構。

他指出，中國繼續完善「准入前國民待遇」和「負面清單管理」制度。一方面，要繼續推動開放模式的轉變，充分發揮負面清單模式的優勢，形成系統性、制度性開放局面。現有開放管道要統一規則，同類金融業務規則盡可能合併同類項。

陳雨露說，另一方面要運用好負面清單下的風險防範工具。第一類工具是「不符措施」，包括現有及未來的「不符措施」。中國可自主確定開放領域，將暫不適合開放的領域納入現有「不符措施」；在產業形態發展不成熟、無法預判未來發展的情況下，通過未來「不符措施」為自己保留政策空間。

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他提到，第二類工具是4類「例外措施」：以維護金融體系穩定和宏觀審慎為目的的審慎例外；以實施宏觀政策為目的的宏觀政策例外；可阻止或限制金融機構轉移利益的支付轉移例外；根據反洗錢、反避稅等法律要求所實施的必要措施的例外。

中國人民銀行13日曾召開會議，傳達學習中共中央經濟工作會議精神，支持金融科技依法規範發展，加強反壟斷和反不正當競爭，堅持防範化解金融風險。（編輯：繆宗翰）1101217