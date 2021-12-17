習近平召開深改會：加快建設全國統一大市場

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（中央社台北17日電）中共總書記習近平今天說，構建新發展格局，迫切需要加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的「全國統一大市場」，建立全國統一的市場制度規則，促進商品要素資源在更大範圍內暢流。

新華社報導，習近平17日下午主持召開中央全面深化改革委員會第23次會議，在會中作以上表示。會議審議通過了「關於加快建設全國統一大市場的意見」。

習近平強調，發展社會主義市場經濟是黨的一個偉大創造，「關鍵是處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用」。

他說，構建新發展格局，迫切需要加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，建立全國統一的市場制度規則，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動。

會議指出，「我國市場體系仍然存在制度規則不夠統一、要素資源流動不暢、地方保護和市場分割等突出問題」。

會議強調，要從制度建設著眼，堅持立破並舉，在完善市場基礎制度規則、推進市場設施高標準聯通、加快要素和資源市場建設、推進商品和服務市場高水準統一、提升監管治理水平等方面推出有效的政策舉措，不斷提高政策的統一性、規則的一致性、執行的協同性，以統一大市場集聚資源、推動增長、激勵創新、優化分工、促進競爭。

會議並要求加快清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法。要結合區域重大戰略、區域協調發展戰略實施，優先開展統一大市場建設工作，發揮示範引領作用。

據報導，今天會議還審議通過「關於進一步提高政府監管效能推動高質量發展的指導意見」。

習近平表示，要加快轉變政府職能，提高政府監管效能，推動有效市場和有為政府更好結合，依法保護企業合法權益和人民群眾生命財產安全。

據報導，中共中央政治局常委、中央深改會副主任李克強、王滬寧、韓正出席會議。（編輯：楊昇儒）1101217