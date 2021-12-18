國泰航空大股東：防疫清零策略扼殺香港航空業

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（中央社香港18日綜合外電報導）香港國泰航空公司主要股東之一卡達航空執行長艾貝克今天表示，香港對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴守清零策略，這麼做正在傷害香港航空產業，也正在「殺了」國泰航空。

法新社報導，香港政府追隨北京當局，持續實施全球數一數二嚴格的隔離措施和旅行限制。這讓香港免於疫情肆虐威脅，同時卻也孤立於國際。

其中一項邊境管制規定是，若航空公司將染疫乘客帶進香港，將必須暫時停飛。卡達航空（Qatar Airways）執行長艾貝克（Akbar Al Baker）針對這點提出異議。

他接受香港「南華早報」訪問時表示：「你不能因為某個染疫的人上了某家航空公司的飛機，就關閉航空業。」他還說，對於香港仍關閉邊境感到「有點失望」，他原本預期國泰機隊有一大部分能復飛。

卡達航空2017年以51億6000萬港元（約新台幣184億元）價格買下國泰航空9.6%股份，成為第3大股東。

香港原本規定，若一航空公司在同一條航線帶進太多染疫乘客，將在這條航線禁飛2週。其後港府因擔憂Omicron變異病毒株入侵，又將相關規定訂得更嚴格。截至昨天，香港累計已出現14例Omicron確診。

根據「南華早報」，自去年11月以來，卡達航空在香港已遭遇過5度禁飛。

英國航空（British Airways）11月宣布暫停飛往香港航班，原因是有機組員在抵港時驗出COVID-19確診，導致整個機組團隊都被要求隔離。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1101218