五眼聯盟指香港民主受侵蝕 港府反駁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港21日電）香港當局今天發表聲明，批評美國等5國企圖抹黑香港立法會選舉；中國外交部也聲稱，「外部勢力抹黑立法會選舉自取其辱」。

香港立法會換屆選舉昨天結束，此前北京和港府實施了香港國安法，以及改變選制制度，目的是只讓遵守基本法和效忠香港的「愛國者」參選。

泛民主派因為不滿新選舉制度而杯葛選舉，陣營支持者也沒有投票。

這次選舉結束後，俗稱「五眼聯盟」的美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭發表外長聯合聲明，對香港選舉制度的民主元素受侵蝕表達嚴重關注。

港府發言人今早批評上述5個國家的指控罔顧事實，毫無理據，企圖抹黑香港立法會換屆選舉。

發言人表示，完善選舉制度令「愛國者治港」原則得以落實，確保了立法會議員都是「愛國愛港」及以國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸的人。

發言人說：「任何來自外部和內部的破壞力量和政治圖謀，嘗試干擾香港特區按基本法所推展的民主發展都不會得逞。」

發言人重申，香港的民主發展會按基本法有序依法推進。

中國外交部駐港特派員公署也發表聲明，譴責5國外長的聲明，批評他們對香港立法會選舉說三道四，詆毀新選舉制度，無端質疑選舉結果認受性，為「反中亂港」分子撐腰打氣，干涉中國內政。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公署發言人說，愛國者治理是國際公認的基本政治倫理，確保公職人員的國家認同和政治忠誠是國際通例，「愛國者治港」是「一國兩制」的應有之義。

此外，中國官方媒體新華社發表評論，指5國外長聲明是干涉中國內政和香港立法會選舉的又一例證，也再次印證「五眼聯盟」的「色盲與弱視」，無視「踴躍投票」的百萬港人，無視「五光十色」的當選人，無視「愛國者治港」的新秩序，沉溺在企圖搞亂香港、以港遏華的迷夢中。（編輯：沈朋達）1101221