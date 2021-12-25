秦剛：中美都不想打仗 就要共同反台獨

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（中央社台北25日電）中國駐美國大使秦剛近日回應美媒對台海情勢的提問時表示，預防危機比管控危機更重要。他又說，台獨對台海局勢和中美關係都構成現實威脅，如果中美都不想打仗，就要共同反對、遏制台獨。

據中國駐美國大使館官網於當地時間24日公布的新聞稿，秦剛20日出席彭博創新經濟論壇舉辦的「爐邊談話」採訪，並在回答美國主流媒體主編和資深記者與台海情勢相關的提問時，作上述表示。

至於如何管控台海危機，秦剛說，美國應「防止和減少對華消極政策和行動，特別是不要在台灣問題上挑釁中國』。

他並宣稱，「台灣問題」是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，美方必須非常謹慎地對待與台灣之間的接觸，緩和緊張局勢。

秦剛還說，「台灣當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗。而美國在利用台灣來遏制中國。這就是台海緊張局勢不斷升級的根源」。

他又稱，和平或不打仗是中美之間的最大公約數，「但雙方都面臨台獨的可能性，在美方慫恿下，台獨分裂勢力正一步步朝其目標邁進」。

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秦剛表示，中方希望美方「真正認識到台獨是最大的威脅。美方應回到切實遵守一個中國原則上來。如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制台獨，給和平一個機會，讓和平勝出」。

對於中美關係，秦剛說，中美之間的確存在競爭，但競爭不應是零和博弈，應該公平和健康。他並強調，「競爭不是拳擊比賽，而應該是賽跑」，雙方應相互促進、相互成就。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101225