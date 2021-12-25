中國央行：貨幣政策工具要積極做好「加法」

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（中央社台北25日電）中國人民銀行（央行）24日召開貨幣政策委員會第4季例會，強調在經濟面臨三重壓力下，要穩字當頭、穩中求進；穩健的貨幣政策要靈活適度；結構性貨幣政策工具則要積極做好「加法」。

據中國人行官網今晚發布，會議指出，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。要穩字當頭、穩中求進，加大跨週期調節力度，與逆週期調節相結合，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持經濟高質量發展。

會議強調，穩健的貨幣政策要靈活適度，增強前瞻性、精準性、自主性，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，更加主動有為，加大對實體經濟的支援力度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，增強經濟發展韌性，穩定宏觀經濟大盤。

會議並稱，結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，精準發力，將兩項直達實體經濟貨幣政策工具轉換為支援普惠小微企業和個體工商戶的市場化政策工具，實施好碳減排支持工具和支援煤炭清潔高效利用專項再貸款，綜合施策支援區域協調發展，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支援。

會議還稱，深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，把握好內部均衡和外部均衡的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議並強調，構建金融有效支援實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支援與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。

在房市方面，會議則稱，要維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。

據發布，本次會議由中國人行行長兼貨幣政策委員會主席易綱主持。（編輯：楊昇儒）1101225