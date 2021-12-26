返鄉路迢迢 浦東機場新規讓航班延誤至少4小時

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海26日電）上海浦東機場祭出嚴格的消毒措施，連帶影響往來兩岸的航班。航空業者指出，新政策使航班延誤時間至少4小時起跳，如果遇到消毒人員人力吃緊，時間恐怕還要更長。

由於事出突然，不少的台商、在陸工作台灣人心驚膽顫，深怕無法順利回台過年，這兩天長榮、華航在上海的客服部門收到大量的詢問電話。航空業者強調，目前回台班機不會有問題，會盡力確保民眾返台。

長榮已宣布從今天起至明年2月3日暫停載客前往大陸，但返台班機正常載客；華航暫時維持雙向載客，儘量提供服務。

長榮航空華東首席代表林書弘告訴中央社，根據浦東機場24日發布的防疫新規定，只要入境班機有載客，就必須由消毒人員上機逐一座位消毒，每個座位平均需約1分鐘時間，小飛機100多個位置，就要2到3個小時，如果是300多個座位的大飛機，光是消毒就要4到5個小時。

林書弘說，由於消毒人員需要專業證照、人力有限，因此即便乘客都下了飛機，也不能保證馬上就開始消毒工作，實際受影響的時間恐怕更長。

另一名任職於上海航空業的相關人士接受中央社採訪時指出，受到疫情影響，原本飛抵上海的航班已有程度不一的延遲情形，「平常抵達浦東時可能就已經遲了1到2個小時，如果加上動輒數小時的消毒，少則延遲4個小時，多則延遲7、8個小時。」

林書弘說，因為長榮從浦東機場起飛，飛往台北松山、高雄小港機場的班機較晚，為避免班機無法在宵禁前抵達松山、小港機場，因此從今天起至明年2月3日，做出上述航段班機調整。他說，這樣的時間安排是確保返台過年的旅客可以順利搭機返台，年後也能順利回到工作崗位。

至於華航的情形，航空業相關人士指出，暫時維持雙向載客沒有問題，是否調整仍需後續討論與觀察。

昨天消息傳出時，一片混亂，不少台商深怕無法順利返家過年，感到焦慮。

在上海經營汽車零組件業的王姓台商接受中央社採訪時表示，原本好不容易訂到回台的防疫旅館，一家四口準備回台過年，昨天傳出這個消息時，「心都涼一半了。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「一開始消息很亂，我們的群裡，有人說是往返都停飛，也有人說只停單程。有人說全面停飛，也有人說只有停長榮。我太太很焦慮問我該怎麼辦，為了搞清楚狀況，昨天還到處去問人，確認情形。直到確定回台的班機沒有問題，才鬆了一口氣。」

王姓台商說，雖然這次的調整看來不會影響返台，但還是有不少人擔心，「剩1、2週就要回台灣了，但願不要忽然又有什麼政策影響到返鄉路。」（編輯：沈朋達）1101226