浦東防疫新制 長榮航空北高飛上海暫停載客到明年2月3日

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長榮航空將自26日至明年2月3日暫停松山、高雄飛往上海的載客，但返程仍正常載客。（圖取自facebook.com/evaairwayscorp.tw）

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（中央社記者邱國強北京25日電）台灣航空業者今天證實，由於上海浦東機場近日實施機艙消毒新措施，導致作業時間拉長，長榮航空將自26日至明年2月3日暫停松山、高雄飛往上海的載客，但返程仍正常載客。

業者透露，華航目前仍在評估，但傾向相同航線的早班機仍正常載客，中午以後起飛的往程班機也可能比照暫停載客。但返程均不受影響。

一名台灣航空業者主管指出，上海浦東機場自24日起實施極為嚴格的消毒殺菌措施，上海當地的防疫人員會登機，對每一個座位實施地毯式的消毒。這將使班機在浦東機場的作業時間，從原本的2個小時延長到7個半小時。

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這名主管指出，在作業時間大幅延長下，中午以後飛往上海的班機返回松山、高雄時，將超過夜晚11時的禁止起降時間，增加作業困擾，是長榮及華航決定或考慮暫停往程載客的原因。

他表示，目前還無法確定這樣嚴格的消毒措施是否會推展到中國大陸其他機場。但因為桃園機場夜間沒有禁航時間，因此這項措施對桃園機場起降的中國大陸航線，沒有影響。（編輯：楊昇儒）1101225