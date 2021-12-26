美赴上海航班半途折返 中國使領館嚴正交涉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）有中國民眾反映，自己日前自美搭機返回上海，沒想到航班飛行幾小時後折返西雅圖，影響機上百餘名中國人的權益，甚至讓已退租的留學生無家可歸。中國駐美使領館已向該航空公司嚴正交涉。

中國駐美大使館25日發布，指近日有多班自美飛往中國的航班延誤或取消，某航空公司甚至出現航程過半後返航情況，中國駐美使領館已提出嚴正交涉。

這篇官方發布的提醒說，近期計劃赴中國的乘客要提前與航空公司確認航班狀態並相應安排登機前「雙檢測」。如重新安排行程超過規定時間，乘客需再次檢測並重新申請健康碼。

中國駐美使領館並表示，疫情之下赴中國仍應堅持「非必要，不出行」。為出行順利，則應慎選航空公司。

綜合新民晚報、參考消息網等媒體報導，有網友發文表示，自己乘坐的美國達美航空DL287號航班22日從西雅圖起飛，在飛往中國途中，於俄羅斯邊界上空突然返航，23日早上重新降落在西雅圖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

該航班機長通知稱「由於中國入境政策臨時發生變化，航班上所有人的健康碼不被認證」。上海浦東機場相關負責人表示，該航班未進入浦東機場，也未入境中國，且不清楚目前的防疫政策具體對該航班產生了什麼影響。有些乘客則懷疑，是達美航空內部出問題。

這架班機一共168位乘客，多為中國旅客。這名網友表示，飛機上大部分人都是留學生，把公寓都退了，甚至有人簽證已經過期。這一返航，意味著很多人無家可歸，後續相關手續十分麻煩。（編輯：張淑伶）1101226