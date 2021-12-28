古董交易納監管 中國擬設文物登記交易制

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（中央社台北28日電）陸媒今天報導，中國國家文物局6部門近期針對文物鑑定服務不規範、市場供給不平衡等問題表示，將探索建立民間收藏文物登記交易制度，並計劃建立文物評鑑管理體系。

綜合澎湃新聞、河南日報報導，中國國家文物局與國家發展和改革委員會、人力資源社會保障部、商務部、文化和旅遊部、市場監管總局等6部門近日針對文物交易鑑定服務不規範、市場供給不平衡、流通管道不通暢、市場環境待優化等問題發布意見，作了上述表示。

根據中國國家文物局官網今天發布的「關於加強民間收藏文物管理促進文物市場有序發展」意見全文，當局首先提出要建立「文物鑑定公益性諮詢常態機制」，鼓勵有條件的國有博物館、國有文物商店、涉案文物鑑定評估機構等「面向社會提供公益性諮詢服務」，普及文物收藏鑑賞知識。

意見並提到，將探索建立「國家文物鑑定評估管理體系」，試點開展文物鑑定機構資質管理，規範文物鑑定經營性活動。

意見又說，將探索建立「民間收藏文物登記交易制度」，對文物經營主體自願申報的擬交易文物，不在禁止交易文物範圍的，經相關文物行政部門指定的專業機構登記後可入市交易。

據河南日報，中國國家文物局2018年便在江蘇展開「民間收藏文物登記交易」試點。

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報導稱，這套制度是以登記交易為中心創設的文物流通領域管理和服務模式，由文物經營主體自願申報擬交易文物標的，文物登記單位鑑定標的是否為可交易文物並分類進行登記，文物行政部門依據登記情況依法進行文物經營監管。

報導表示，登記交易制度的兩個關鍵點，一是明晰文物入市流通條件，明確禁止交易文物範圍；二是建立以企業分級、標的分類為核心的信用監管體系，樹立文物交易信用標竿，引導企業合法、誠信經營。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101228