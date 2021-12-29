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林瑞陽資金遭凍結 國台辦：任何人都須依法經商

2021/12/29 11:41（12/29 16:49 更新）
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（中央社記者邱國強北京29日電）針對藝人林瑞陽、張庭夫婦在中國大陸鉅額資金遭凍結，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，這完全是涉及商業事件，與兩岸關係無關。任何人在大陸經商、創業必須依法依規。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答台灣媒體提問時，作上述表示。

馬曉光表示，國台辦會進一步了解情況。從有關部門發布的公告來看，這完全是一起「涉及商業事件，與兩岸關係無關」。

他說，要強調的是任何人在大陸經商、創業「首先也必須應該依法、依規」。

由台灣赴中國發展的林瑞陽、張庭夫婦據報經營直播事業涉及隱匿資金，旗下公司人民幣6億元（新台幣約26億元）資金據傳因此遭凍結。林瑞陽今天凌晨發聲明指公司合法經營，願配合相關部門工作。

綜合陸媒報導，石家莊市裕華區市場監督管理局日前證實，林瑞陽、張庭所經營的電商「上海達爾威貿易有限公司」遭群眾舉報，因此今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由立案調查。

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報導說，裕華區市場監督管理局調查認為，達爾威公司涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金；外傳公司高達6億元的資金遭凍結。

林瑞陽凌晨轉發「TST庭秘密」官方微博發布的聲明指出，「上海達爾威貿易有限公司是合法經營的公司，成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅，非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司營運一切正常，我司將積極配合相關部門工作」。（編輯：繆宗翰）1101229

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