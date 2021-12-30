中國商湯科技在港上市 股價暫升逾13%

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（中央社記者張謙香港30日電）從事人工智慧產品的中國商湯科技今天順利在香港上市，截至上午11時，股價報港幣4.38元，較招股價上升0.53元，漲幅13.76%。

商湯原計劃2021年12月中在港上市，但突然遭到美國方面制裁，一度暫停首次公開募股（initial public offering, IPO）計畫。

但商湯很快就重新按計畫申請上市，招股價港幣3.8元；商湯首日掛牌獲得追捧，股價暫時上漲13.76%，公司資產值達到港幣1457億元。

商湯集團香港公司總經理尚海龍在首日掛牌儀式上說，公司不會關注短期或者一段時間的股價，更關注的是公司長期能不能堅持原創、能不能堅持做中國原創科技。

根據商湯公布的資料，公司主席為徐立，是一家專注於電腦視覺軟體的人工智慧軟體公司，集團去年收入為人民幣34億4600萬元。

商湯指出，集團自成立以來，在各項全球競賽中已獲得70多項冠軍，發表了600多篇頂級學術論文，並擁有8000多項人工智慧專利及專利申請。

據公布，商湯於2014年在香港成立，創始團隊源於2001年在港創立的香港中文大學多媒體實驗室，成員包括教授湯曉鷗及實驗室的核心成員。

截至今年6月30日，公司有40位教授負責集團的研發工作，並擁有逾5000名各類僱員，其中約2/3為科學家及工程師。（編輯：繆宗翰）1101230