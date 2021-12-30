共軍：已與美軍舉行安全磋商 對抵近偵察表不滿

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（中央社記者邱國強北京30日電）中國國防部今天證實，中美兩軍15至17日已視訊舉行今年度海上軍事安全磋商機制會議。共軍向美軍表達，美軍長時間、高強度向中國抵近偵察演訓，是中美軍事安全問題的根源。

中國國防部下午舉行例行記者會。根據其官網，發言人譚克非在回答媒體提問時，作上述表示。

譚克非說，15至17日，中美兩軍以視訊會議形式舉行今年度海上軍事安全磋商機制會議。雙方就當前中美海空安全形勢進行交流，對「中美海空相遇安全行為準則」執行情況進行評估，討論改進中美海上軍事安全問題的措施，並就2022年機制會議有關事宜初步交換意見。

他聲稱，共軍向美軍明確指出，艦機安全與國家安全密不可分，美軍艦機「長時間、高強度」在中國當面海空域進行抵近偵察、測量和「針對性極強」的演訓活動，頻繁實施「侵權挑釁行動」，是導致中美海空軍事安全問題的根源。

譚克非還說，美方停止「具有敵意性質」的海空兵力行動，才是解決中美海空軍事安全問題的根本辦法。

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另外，譚克非針對美國總統拜登（Joe Biden）簽署「2022年國防授權法案」中涉及中國的內容聲稱，這項法案「充斥冷戰思維和意識形態偏見，渲染中國威脅論，極力抹黑中國國防政策和軍力發展，在台灣、涉疆等問題上對中方無端指責」。

他又說，這項法案「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國國家主權、安全、發展利益，嚴重損害中美互信，嚴重毒化中美兩國兩軍關係」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。（編輯：楊昇儒）1101230