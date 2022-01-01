中國全國政協新年茶話會 栗戰書缺席引揣測

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（中央社記者邱國強北京1日電）中國全國政協昨天舉行新年茶話會，依例全員出席的中共政治局常委中，排名第3的全國人大委員長栗戰書卻出乎意料缺席，引起外界揣測。目前還無法得知栗戰書缺席的原因。

綜合中共官媒報導，栗戰書上一次公開露面，是在2021年12月27至28日在北京舉行的中共中央政治局「民主生活會」上。在中國中央電視台12月28日晚間播出的新聞聯播，栗戰書出現在畫面中，與總書記習近平及其他政治局常委坐在最內圈。

在此之前，栗戰書以中國全國人大委員長的身分，在同年12月24日主持13屆全國人大常委會第32次會議閉幕會，並在表決完成後發表講話。同一天，他還主持全國人大常委會第26講專題講座。

根據新華社，2021年12月31日出席全國政協新年茶話會者，除習近平、李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等中共政治局常委及中國國家副主席王岐山外，還有人在北京的政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會及中國國務院部分領導人、全國政協領導人，以及人在北京的卸任全國政協副主席。

此外，除中共外各黨派中央、全國工商聯負責人、無黨派人士代表、中共中央和中國國家機關有關方面負責人及北京各族各界人士代表，也出席全國政協這場茶話會。

從出席者身分及組成來看，這場茶話會是中共黨政出席位階最高、且範圍廣泛的場合，重要人物可謂全員到齊。因此，栗戰書的突然缺席才會引發外界揣測及聯想。（編輯：繆宗翰）1110101