談改革開放不提習近平引議 作者再撰文大力讚習

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中共中央黨校主辦的「求是」網1日刊發一則討論「中國特色社會主義新時代」的文章，指習近平是「眾望所歸、當之無愧的黨的核心」；又援引毛澤東的歷史，指確立黨的核心和思想至關重要。

此前，該文作者曲青山曾撰文總結改革開放成就，文中多次提到鄧小平、江澤民和胡錦濤等中共前領導人，但卻隻字未提習近平，一度引發海外猜測。

由中共中央黨史和文獻研究院院長曲青山撰寫的這篇長文，從中共19屆六中全會通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」（第3個歷史決議）著手，討論「中國特色社會主義新時代」的成就和目標。

文章指，這次決議將中共百年歷史分為：新民主主義革命時期、社會主義革命和建設時期、改革開放和社會主義現代化建設新時期，以及中國特色社會主義新時代。並形容占決議超過1/2篇幅的第4時期，是中共百年歷程的「工筆畫」。

之所以有這樣的篇幅安排，文章指，是因已對前3個時期做過總結；改革開放方面，在中共11屆三中全會召開20週年、30週年，以及改革開放40週年大會上都已有了總結。

對於第4個時期「中國特色社會主義新時代」，文章強調，這是中共18大以來，「以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民開創的」。

曲青山也在文中強調「兩個確立」，亦即：確立習近平的黨中央核心及全黨核心地位，以及確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

他又援引毛澤東在1935年遵義會議上確立中共領導地位的歷史，指「兩個確立」是「深刻總結黨的百年奮鬥得出的鄭重歷史結論」，「確立成熟穩定的領導核心，確立科學理論的指導地位，歷來關乎黨的事業成敗、關係黨的前途命運」。

文章盛讚習近平以「深厚人民情懷、卓越政治智慧、強烈使命擔當」，帶領全黨全國人民解決許多想解決而未解決難題，辦成許多想辦卻沒辦成的大事。

「在這一過程中，習近平總書記成為眾望所歸、當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，習近平新時代中國特色社會主義思想應運而生、順勢而成。」

2020年12月時，求是和中共官媒人民日報都刊發曲青山一則題為「改革開放是黨的一次偉大覺醒」文章，文中回顧了鄧小平、江澤民和胡錦濤等中共前領導人對改革開放的貢獻，但全篇未提到習近平的名字。

這引起海外種種猜測，甚至有人懷疑習近平的政治路線遭遇黨內反對，但相關說法均無法證實。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1110102