港媒：梁天琦獄中行為良好 1月中提前釋放

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（中央社記者張謙香港10日電）據報導，香港本土民主前線（本民前）前發言人梁天琦因在獄中行為良好，將於本月中提前獲釋。2018年中，梁天琦因暴動罪被法院判刑6年。

香港01今天報導，梁天琦因在獄中行為良好，獲減1/3刑期，如無意外，將於本月19日離開大嶼山石壁監獄。

30歲的梁天琦是香港大學學生，2015年加入黃台仰創立的本民前，翌年2月參加立法會新界東補選，以「光復香港，時代革命」為競選口號，結果僅取得6.6萬票，未能當選。

同年，他報名參選立法會換屆選舉，但被褫奪資格。

2016年農曆新年間，本民前在旺角發起集會，結果爆發騷亂，梁天琦因此被捕；本民前其他核心成員黃台仰和李東昇則逃往德國，獲得政治庇護。

2018年中，梁天琦被法院裁定觸犯暴動及襲警罪成，判刑6年，他其後提出上訴，但被高等法院駁回。

本民前由一批年輕人在2014年「占中」運動後成立，主張香港「民族自決」，被視為「港獨」組織。

報導表示，梁天琦出獄後，預料將保持低調。（編輯：周慧盈）1110110