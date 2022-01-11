港媒點名吳叡人違反國安法 中研院：捍衛言論自由

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）中研院學者吳叡人日前遭港媒點名違反香港國安法，認為吳叡人鼓吹港獨、煽動暴力，中研院今天說，捍衛研究人員言論自由，對報導無法認同，籲學界共同維護民主政治人權。

港媒「大公報」日前刊出報導指出，由香港記者協會、香港外國記者會 （FCC）及已停運的國際特赦組織香港分會舉辦的「人權新聞獎」，屢被新聞業界質疑公信力。

大公報指出，去年「人權新聞獎」中多個獲獎作品涉及抹黑警隊及中央政府，點名中研院台灣史研究所副研究員吳叡人的評論竟獲頒優異獎；大公報甚至找來2名法律專家指出，吳叡人的評論違反香港國安法「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」或「煽動意圖罪」等。

對此，中研院今天在臉書發表聲明指出，對於香港媒體指稱吳叡人的言論違反香港國安法，院方表示無法認同，並呼籲全體學界人士共同維護民主政治基本人權。

中研院表示，院內秉持學術獨立及自主，堅信自由、民主、人權等普世價值，並捍衛中研院研究人員的言論自由，支持研究人員為促進普世價值而努力。（編輯：吳協昌）1110111