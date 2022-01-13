盛傳弄丟樣本數據造假 金域醫學兩度發聲明否認

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（中央社台北13日電）鄭州金域臨床檢驗中心張姓區域負責人涉違反傳染病防治法，有引起COVID-19傳播行為，遭立案偵查中。外界盛傳實驗室有弄丟樣本、數據造假等行為，金域醫學昨天兩度發出聲明否認。

金域醫學檢驗集團股份有限公司董事會今天發出通告指出，目前鄭州金域已暫停在許昌市的核酸檢測工作，河南省其他地區核酸檢測工作正常進行。

河南省許昌市公安局昨通報，鄭州金域臨床檢驗中心有限公司張姓區域負責人涉違反傳染病防治法，有「引起新型冠狀病毒感染肺炎傳播或者有傳播嚴重危險的行為」，立案偵查中。官方並未說明行為細節，外界推測，恐和弄丟樣本、數據造假有關，甚至有說法指向實驗室故意做陽性檢測證明、為賺錢刻意放毒。

鄭州金域臨床檢驗中心有限公司是中國上市公司金域醫學第5家子公司。對於被立案偵查，金域醫學昨先發出聲明強調「目前集團正在全力配合調查處理中」；稍晚在其官方微博二度發出聲明，指出主動傳播病毒、丟失樣本、偽造數據、瞞報數據等傳言，經公司調查，不存在上述情況，「請公眾勿信謠傳謠，傳播不實信息」。

香港星島日報報導引述業內人士分析，推測是因為在全員核酸檢測過程中，實驗室提供虛假檢驗結果，直接影響了當地防疫工作。還有民眾在網上爆料，鄭州金域大量接單，但實驗室卻做不完，到了約定時間，負責人直接通報政府檢測結果陰性，實驗室做完卻發現有陽性案例，導致隔離不及時。

陸媒河南商報報導，金域醫學華中區域總部實驗室在2021年擴建核酸檢測（PCR）平台，負責鄭州市近1/3核酸檢測篩查工作，截至2021年10月，累計檢測次數逾1000萬次。

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21世紀經濟報導指出，市場上有傳言稱是員工丟失試劑盒，然後偽造陰性證明。過去也有核酸檢測公司違法被調查事件。2021年1月，河北省邢台市通報，負責隆堯縣第二輪核酸檢測任務的濟南華曦醫學檢驗有限公司涉嫌謊報檢測結果，該公司隨即被停止核酸檢測業務。

根據金域醫學官網簡介，位於河南省鄭州市自貿試驗區，於2008年1月28日成立，為河南省衛生廳批准第一家具醫療機構執業許可證的第三方檢驗機構，在河南省內有37個服務網點，覆蓋全省18個地市所有縣區。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110113