上海新增COVID-19病例30例 其中1例來自台灣

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（中央社台北14日電）中國上海市衛生健康委員會今天發布資料指出，上海市昨天新增30例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入病例，其中一例為台灣居民。

上海市衛生健康委員會透過口岸聯防聯控機制報告，昨天有30例新增境外移入COVID-19確診病例，其中一例來自台灣。

該名確診案例為台灣居民，在台灣探親，於1月10日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

根據上海市衛生健康委員會過往歷史資料，2021年10月15日和10月31日也有來自台灣的境外移入確診病例，確診者身分皆為台灣居民。

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澎湃新聞報導，上海市衛生健康委主任鄔驚雷昨天在COVID-19疫情防控工作記者會上指出，境外移入病例有增加趨勢，上海市是主要口岸城市，作為國際大都市，國際來往很密切，整體防疫壓力持續加大中。

鄔驚雷提到，將會從嚴、從緊做好防堵境外移入病例工作，對於入境人員嚴格落實14天集中隔離加7天居家健康監測措施。在7天健康監測期間，入境人員必須做好每天健康監測，落實核酸檢測。居家期間非必要不外出，盡量一人一食，與同住人保持一定距離。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110114