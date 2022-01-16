官媒批濟南違規別墅後 2日內10多棟被拆除

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（中央社台北16日電）中國官媒日前批評山東省濟南市數千棟違規興建別墅應拆未拆，引發輿論熱議。陸媒每日經濟新聞發現，2日內已有10多棟別墅被拆除，首當其衝的「天井院子」民宿開發商有濟南市屬國企身影。

官方新華社旗下的經濟參考報13日發表題為「多年拆違巋然不動！數千棟『堅挺別墅』野蠻侵蝕濟南泉域保護區」的調查報導，批評濟南南部山區有數千棟違建別墅「屢拆不盡，邊拆邊建」，嚴重破壞當地自然生態。別墅擁有者非富即貴，涉及社會各界名人、企業家、藝術家等。

報導提到，天井峪村不只先前建成的20棟獨立別墅沒有被拆，而且有80棟新的別墅項目正興建中。

經濟參考報的報導引發輿論熱議，據陸媒濟南日報導，中共濟南市委書記孫立成14日帶領市專項整治工作領導小組成員，到濟南南部山區現場研究處置違法建築；孫立成一行人前往的第一站是天井峪村。

每日經濟新聞記者於15日到天井峪村採訪，發現多台挖掘機正在對天井院子內的別墅進行拆卸。2日內已有10多棟別墅迅速被夷為平地。現場工作人員表示，拆除工程踏入第2日，除天井峪村外，其他很多村的別墅也同步進行拆除。

報導指出，首當其衝被拆除的天井院子，是天井峪科技康養小鎮的民宿項目，該項目的建設單位為濟南盛世乾隆旅遊發展有限公司，而盛世乾隆的大股東是濟南市屬國企濟南文旅發展集團有限公司。

濟南文旅集團的內部信息顯示，該集團有參與天井院子項目；針對報導涉及的問題，集團正按照山東省及濟南市的要求落實。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110116