港媒：重慶政協主席王炯開會時暈倒 送院搶救

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（中央社記者張謙香港17日電）港媒報導，中國大陸重慶市政協主席王炯昨天在政協開幕會作工作報告時突然暈倒，他在暈倒前有幾秒鐘說不出話，現場一片驚訝。

星島日報今天報導，昨天上午9時，政協重慶市第5屆委員會第5次會議在市人民大禮堂開幕，王炯作工作報告。

報導引述消息指出，王炯報告工作時突然倒下，估計是心腦血管問題。王烔從說不出話到倒下至少持續了5至8秒左右，身邊工作人員卻「反應遲鈍」，沒有人上去扶他。

王炯送院搶救後，市政協副主席宋愛榮代替他繼續報告工作。

報導指出，據重慶衛視直播的影片，王烔剛開始講話語速緩慢（但鏡頭看不到他本人），後來口齒不清，會場隨即傳出「哇哇」驚叫，重慶市人大常委會副主任王越表情驚訝張嘴，主席台多人站起來望向講台，影片隨即中斷。

王烔現年57歲，河南人，畢業於武漢鋼鐵學院，長期在武漢鋼鐵公司工作，後來歷任安徽省委常委、組織部部長，江蘇省委常委、組織部部長、河南省委副書記，2018年調任重慶市政協主席，成為正部級高官，同時是中共19屆中央候補委員。

這次是繼去年內蒙古政府主席布小林作政府工作報告暈倒後，再度發生的「兩會」會場重大事故。

去年1月，內蒙古自治區主席布小林在「兩會」作工作報告時也突然暈倒，引起外界關注。

外傳布小林中風，她休養幾個月之後亮相，但半年後由王莉霞接任內蒙古政府主席，她改任中國全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。（編輯：陳沛冰）1110117