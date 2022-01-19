分析：疫情防控拖累消費 中國就業情況不容樂觀

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（中央社記者翟思嘉台北19日電）2022年中國就業問題不容輕忽，外媒報導，消費疲軟和房地產危機等因素對中國就業市場的負面影響將在今年不斷加深，影響經濟前景。

美國之音引述凱投宏觀（Capital Economics）資深中國經濟分析師伊凡斯普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）日前提出的分析報告。報告表示，中國上一季的產出基本上停滯不前。由於房地產行業陷入掙扎，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的干擾，今年大部分時間中國的經濟成長可能會持續趨緩。

報導說，中國零容忍的防疫政策要求隨時封鎖疫情爆發區域，將繼續拖累服務業與消費；官方統計顯示，12月的零售額不及預期，僅比上年同期增加1.7%，為2020年8月以來的最慢增速。

服務業涵蓋中國大部分勞動力，中國消費疲軟將進一步影響就業市場，加上監管對房地產和科技行業的打擊，勞動力市場將面臨更大壓力，對經濟成長造成的挑戰更會不斷加大，而官方的就業數據沒有完全計入負面經濟變化的影響。

報導引述智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，中國不可能透過封鎖來避免Omicron的擴散，中國的「清零」政策將對其經濟成長造成很大的阻礙。

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日本野村證券的經濟學家也在一份1月初提出的報告中指出，Omicron病毒變異株的高傳染性代表中國「清零」策略的成本在上升，而收益在下降，「行業工人可能會耗盡他們的儲蓄，並減少消費。」

中國政府並非沒有意識到問題，中國社科院12月發布的「社會藍皮書：2022年中國社會形勢分析與預測」就指出，作為就業的主要來源，服務部門面臨穩定就業成長的壓力，疫情推延了零售、餐飲和酒店的復甦。（編輯：張淑伶）1110119