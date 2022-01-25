清除孫力軍政治團伙 中國公安部成立專項小組

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（中央社台北25日電）中國公安部昨天召開「肅清孫力軍政治團伙流毒影響專題會議」，強調將會徹底清除涉及前公安部副部長孫力軍政治團伙帶來的負面影響和可能後患，並已成立專項工作領導小組。

中國公安部24日發布新聞稿作以上表示。

會議指出，孫力軍政治團伙嚴重違紀違法，嚴重破壞黨的團結統一，危害黨和國家政治安全，損害黨的形象和執政根基，破壞公安機關政治生態、損害公安形象。各單位領導幹部要負起責任，確實地把案子查個透徹。

會議提到，公安部黨委已成立肅清孫力軍政治團伙流毒影響（指負面危害、弊端）專項工作領導小組，各級公安機關要盡快地成立相應領導機構和工作機構，在黨委和政府領導下，確保肅清流毒工作取得最好效果。努力維護國家政治安全和社會大局，迎接黨的20大勝利召開。

孫力軍在2020年中被查，中央紀律檢查委員會指他「嚴重危害政治安全」。其後，中國政法系統多名高官相繼落馬，他們被指與孫力軍是同一個「政治團伙」。

新華社13日報導，孫力軍近日已被提起公訴。除了受賄罪，他還被加控「涉嫌操縱證券市場」、「非法持有槍枝」等兩項罪名。

中紀委日前和官媒央視合作反腐專題片「零容忍」，1月15日首播，內容包括孫力軍。「零容忍」指「孫力軍政治團伙案」是政治和經濟問題的相互交織，「是19大以來查處最嚴重的案件之一」。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110125