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中國新增37例本土確診 浙江杭州占18例

2022/1/29 09:50
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（中央社台北29日電）中國官方今天通報，新增37例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中浙江杭州市占18例，即將舉行冬奧會的北京市則有5例。

據中國國家衛生健康委員會官網，28日零至24時，31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增確診59例，其中本土37例（浙江18例，均在杭州市；北京5例，其中豐台區4例、西城區1例；天津5例，均在河北區；新疆3例，均在伊犁哈薩克自治州；黑龍江2例，均在牡丹江市；河北1例，在保定市；山西1例，在大同市；河南1例，在安陽市；兵團1例，在建設兵團第四師）。

另有境外移入病例22例。當天並新增無症狀感染者32例，其中境外移入29例、本土3例

截至28日24時，中國大陸現有確診病例2127例，累計治癒出院9萬9171例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬5934例，現有疑似病例1例。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬3533例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，都已出院。（編輯：周慧盈）1110129

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