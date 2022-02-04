中俄領導人會面 支持彼此維護主權

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（中央社台北4日電）中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭今天下午於北京冬奧開幕前，在釣魚台國賓館舉行會談。習近平及蒲亭都表示，支持彼此維護主權，繼續深化能源及貿易等多方合作。

蒲亭（Vladimir Putin）乘坐的專機今天下午抵達北京，這次是兩年多來習近平及蒲亭首次實體會晤。根據早前消息，蒲亭原定上午抵達北京，並與習近平共進午餐。

新華社報導，習近平及蒲亭在會面中，就中俄關係及有關國際戰略安全穩定的重大問題，充分交換意見。

習近平強調在全球COVID-19疫情蔓延，世界進入新動盪變革期，中俄雙方堅定支持彼此維護自己國家核心利益。

習近平表示，面對複雜的國際形勢，兩國會深化背靠背戰略協作，支持彼此維護主權、安全、發展利益，有效應對外部干涉和地區安全威脅，維護國際戰略穩定。中俄雙方要密切在國際事務中的協調配合。

習近平強調，兩國要全方位落實發展路線圖，深化貿易及數位經濟等領域合作，維護全球產業鏈、供應鏈穩定；並且要強化能源戰略夥伴關係，穩步推進油氣合作大項目，拓展新能源合作。

新華社引述蒲亭表示，中國是俄羅斯最重要的戰略伙伴，今天會後發表的聯合聲明，顯示中俄在重大國際問題上立場高度一致。俄羅斯與中國堅定互相支持彼此維護主權和領土完整，構建更公正合理的國際秩序。兩國深化全面戰略協作，有助維護共同利益。

會談結束後，雙方發表「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明」，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場。兩國有關部門還簽署了一系列重點領域合作文件。（編輯：陳沛冰/朱建陵）1110204