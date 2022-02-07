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COVID-19全球最新情報2/7
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中國本土新增45例 廣西37例最多

2022/2/7 09:28
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（中央社台北7日電）中國國家衛健委今天通報，2月6日中國全境新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例79例。本土病例45例，其中廣西最多，共有37例；北京則有3例。

中國衛健委網站發布，本土的45例確診病例中，廣西百色市共37例；廣東4例；北京3例，分別在朝陽區、豐台區、西城區；天津則有1例。

根據新華社、北京日報報導，廣西百色市的本土疫情持續升溫，官方在6日晚間發布通告，宣布自7日起，百色市執行「不進不出」措施，百色轄內的鄉鎮縣之間同樣執行「不進不出」，解除的日期視疫情防控情況另外公布。

據中國衛健委，截至2月6日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1495例，其中重症病例6例，累計治癒出院病例10萬288例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬6419例，現有疑似病例1例。

累計追蹤到密切接觸者154萬5664人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬3234人。

香港特別行政區累計確診1萬4665例，死亡213例；澳門特別行政區累計確診79例，皆已出院。（編輯：吳柏緯）1110207

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