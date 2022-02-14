中國新增26例本土確診 遼寧葫蘆島市占18例

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（中央社台北14日電）遼寧省葫蘆島市成中國目前COVID-19本土疫情最嚴重的城市。據中國衛健委發布，13日新增26例本土確診病例，其中18例就在葫蘆島市。目前葫蘆島市已加強進出城市的交通管制。

中國衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）13日共報告新增84例COVID-19確診病例，其中58例為境外移入病例，26例為本土病例。

通報提及，26例本土病例中，18例在遼寧葫蘆島市，廣西百色市有6例，廣東深圳與雲南文山壯族苗族自治州各有一例。

據新華社報導，遼寧葫蘆島市目前成為新一波疫情爆發點，官方於13日舉行疫情防控新聞發布會指出，對於進出葫蘆島市的交通要道施行全面管控，包含火車站、高速公路，已設置至少36個管控點。

官方表示，部分跨縣市的公車停駛，旅遊包車的司機與乘客須持有24小時核酸檢測陰性證明才能離開葫蘆島市。同時呼籲民眾「盡量不出市，居家不外出」。

據衛健委發布，截至13日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1398例，其中重症病例5例。累計治癒出院病例10萬980例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬7014例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者155萬9239人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬3653人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬7046例，其中1萬4183人已經出院，219人死亡。澳門特別行政區則有79例，均已出院。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110214