中國央行：將和亞洲國家合作 促用本地貨幣貿易

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（中央社台北16日電）中國人民銀行（央行）行長易綱今天表示，將和印尼等亞洲國家合作，促進本地貨幣在投資、貿易中的使用；他還說，中國經濟今年可望恢復潛在成長率。

綜合路透社和香港經濟日報報導，易綱今天透過視訊參加在印尼雅加達舉行的20國集團（G20）會議時表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對新興市場帶來較大危險。但近年亞洲新興國家在貿易和投資中使用本地貨幣取得實質性進展，提高因應外部衝擊的經濟韌性。

他提到，東南亞國協和中國、日本及韓國的雙邊貨幣互換已達3800億美元（約新台幣10.6兆元）。

路透社報導指出，經濟學者們相信，一旦美國聯準會（FED）開始緊縮政策，中國和其他新興經濟體將面臨資本外流的風險。

易綱表示，中國準備和印尼和其他亞洲國家合作，促進本地貨幣在投資貿易中的使用。

中國和印尼兩國央行1月才續簽了雙邊本地貨幣互換協議，協議期3年，經雙方同意可展期。

另外，易綱表示，今年中國經濟將恢復潛在成長率，人行也將維持穩健的貨幣政策，靈活適度。

有關中國的經濟狀況，2021年底舉行的中共中央經濟工作會議提到，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」等三重壓力，今年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」，保持經濟運行在合理區間。

中國科學院日前預測，2022年中國的國內生產毛額（GDP）成長率約為5.5%。（編輯：沈朋達/邱國強）1110216