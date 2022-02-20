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響應共同富裕 董明珠籲最高所得稅率增至55%

2022/2/20 17:10
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（中央社台北20日電）在中共中央倡導「共同富裕」下，擁有中國全國人大代表身分的格力電器董事長董明珠表示，富人應該多交稅，因此她將在今年全國「兩會」上建議，將個人所得稅最高稅率從45%提高到55%。

央視報導，董明珠在接受央視財經頻道19日播出的「對話」節目訪問時，作上述表示。她同時主張，相較於富人增稅，中國工薪（受薪）階層的稅收起徵點應該提高。

董明珠指出，由於中國目前出現消費疲軟的現象，因此要鼓勵工薪階層消費。第一是企業能保證他們的收入穩定，不會因為企業的好壞讓這批人「突然沒有收入了」。特別是「90後」的人都30歲了，開始成家立業，孩子也約才2、3歲。

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她主張，如果將中國工薪階層稅收起徵點提高到月薪人民幣1萬元（新台幣約4.4萬元），依1年12萬元計算，員工每年會少被徵收約7000至8000元，消費力就會增加。

董明珠指出，因為「共同富裕」，富人應該多交稅。 目前中國個人所得稅最高稅率是45%，應可再增加到50%甚至55%。「收入多的多交點稅」，這些稅用在社會公共服務支援，「這個社會就會變得非常好」。（編輯：邱國強/翟思嘉）1100220

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