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中國房市政策出現放鬆 多地降低頭期款比例

2022/2/21 11:18（2/21 11:39 更新）
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中國房市開始放鬆，部分城市將首套房貸頭期款比例降至20%。圖為福建省福州市正在興建的新房。（中新社）
中國房市開始放鬆，部分城市將首套房貸頭期款比例降至20%。圖為福建省福州市正在興建的新房。（中新社）
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（中央社記者翟思嘉台北21日電）中國經歷一波嚴格的房市調控政策後，今年開始放鬆，部分城市將首套房貸頭期款比例降至20%。陸媒初步統計，今年以來已有40個城市發布各種寬鬆政策。

證券時報報導，山東省菏澤市房貸政策近期出現實質性鬆動，將首套房首付比例降至20%，引起市場關注。除了菏澤，今年以來，重慶、江西贛州的不少銀行已經將首套房首付比例降至20%。

報導說，相較之前房貸利率調整等政策，降低首付是力度非常大的政策放鬆，是實質鼓勵樓市、激發市場交易的措施，未來隨著房貸政策進一步寬鬆，預計市場也會見底趨穩。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從房地產貸款首付政策看，兩成首付明顯是寬鬆政策。觀察2014年至2015年中國各地的政策，也是因為首付比例降低才破解了去庫存的難題。

歷經去年嚴格的房市調控政策，今年以來中國已有多地調整房貸政策。相關統計數據顯示，截至目前中國大陸已有超過40個城市推出相關的房地產寬鬆政策，內容涵蓋了降貸款首付比例、房貸利率下調、人才落戶、購房補貼、公積金優惠等方面。

除了實質的房貸政策鬆動，近期也有地方政府推出政策，鼓勵農民進城購房，促進剛需購房。

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中原地產首席分析師張大偉表示，政策寬鬆是趨勢，愈來愈多的城市會推出寬鬆政策，未來幾個月，大部分三、四線城市的首套房首付比例基本都會調整到兩成。

嚴躍進也認為，後續會有更多城市提出降低首付比例的措施，尤其是三、四線城市，「一二線城市也完全是有可能跟進」；而隨著房貸政策的進一步寬鬆，購房者和一些開發商也能夠感受到很實際的放鬆效應。（編輯：周慧盈）1110221

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