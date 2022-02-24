烏克蘭局勢多變 陸委會：持續關注中共動態

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（中央社記者翟思嘉台北24日電）針對烏克蘭最新局勢，大陸委員會今天表示，陸委會將持續關注中共內外部形式與對台動態，審慎評估情勢發展，與國安會強化安全整備與應對處理。

針對烏克蘭局勢，大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天在陸委會例行記者會上表示，總統蔡英文昨天已召開國安會議，呼籲和平理性解決爭端，北京當局也應正確判斷情勢、承擔國際責任，對侵害主權的行為提出反對，而台灣與烏克蘭無論是在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈的重要性，都有「本質上的不同」。

邱垂正說，政府目前將強化台海安全及穩定國內經濟等各種準備，同時確保國家安全，避免境外勢力操作烏克蘭局勢，意圖影響台灣社會，政府也會全面提升應對「認知作戰」能力與作為，以穩定民心士氣。

他說，陸委會將持續關注中共內外部形式與對台動態，審慎評估情勢發展，並與國安會強化安全整備與應對處理，同時積極澄清不實言論，維護國家安全與台海和平穩定。他強調：「政府都在嚴密監控當中」。

總統蔡英文23日表示對烏克蘭情況「感同身受」。中國國台辦發言人馬曉光回應，「所謂『感同身受』完全是自作多情。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。

對此，邱垂正表示，中國大陸國台辦與外交部在陳述中方立場時，刻意不實指涉台灣是其領土不可分割的一部分，「我們強烈反對」。

邱垂正指出，從歷史事實、國際法、兩岸關係現況等方面來說，中華民國都是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣未來非中方可置喙干涉，國際社會更沒有認同其「一個中國」原則。（編輯：李雅雯）1110224