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雅虎徹底退出中國 28日起關閉電子信箱服務

2022/2/27 12:40（2/27 12:55 更新）
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美國網路服務公司雅虎（Yahoo）去年宣布退出中國市場。（美聯社）
美國網路服務公司雅虎（Yahoo）去年宣布退出中國市場。（美聯社）
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（中央社台北27日電）美國網路服務公司雅虎（Yahoo）去年宣布退出中國市場後，就已停止提供大部分的產品與服務，近日雅虎再宣布，將於2月28日停止中國的電子信箱服務。

科技網站「IT之家」報導，26日開始，已有用戶收到官方發布的通知信件，表示雅虎信箱將於2月28日在中國停止服務，要求用戶儘快更換使用其他電子信箱。

雅虎官方表示，可在2月28日前下載備份通訊錄、日程等，2月28日之後，將無法再從中國接收或發送電子郵件。

報導說，PayPal也曾向用戶發送通知，稱如果綁定的是雅虎信箱，需要儘快更改。

中國去年對多個產業實施範圍廣泛的監管，以加強對經濟的掌控，科技公司首當其衝。雅虎去年宣布退出中國市場，當時的聲明指出：「有鑑於中國日益嚴峻的商業和法律環境，雅虎的整套服務自11月1日起將無法在中國大陸使用。」

不過，當時依然保留了電子信箱等少部分服務。（編輯：翟思嘉/吳柏緯）1110227

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