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俄羅斯侵烏克蘭之際 共軍在南海與渤海軍事訓練

2022/2/27 12:58（2/27 13:57 更新）
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俄羅斯入侵烏克蘭之際，中國海事局網站發布消息，2月27日至3月1日在南海部分海域進行軍事訓練。圖為2020年中國軍艦在南海演習。（中央社檔案照片）
俄羅斯入侵烏克蘭之際，中國海事局網站發布消息，2月27日至3月1日在南海部分海域進行軍事訓練。圖為2020年中國軍艦在南海演習。（中央社檔案照片）
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（中央社台北27日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰事擴大之際，中國海事局網站發布消息，今天起至3月1日，每天在南海部分海域進行軍事訓練；渤海部分海域的軍事訓練則從今天起至3月13日為止。

根據中國海事局網站消息，海南海事局發布航行警告，表示27日至3月1日每天早上11時至下午3時，將在南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

遼寧海事局也發布航行警告，表示27日下午4時至3月13日下午4時，在渤海海峽黃海北部執行軍事任務，禁止駛入。

外界一直關注中國在俄羅斯入侵烏克蘭事件中的態度，以及俄烏衝突會否對台灣帶來影響。

國防部26日證實，美海軍一艘驅逐艦由南向北通過台灣海峽，國軍全程掌握周邊海空域動態、狀況正常。

據外電報導，美國海軍第七艦隊也證實，配備神盾戰鬥系統的勃克級導向飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson，DDG 114）26日駛經台灣海峽，為例行活動一環。第七艦隊發言人林哥（Nicholas Lingo）在聲明中說，這艘軍艦通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。

有學者分析，美國想讓中國知道美國還是掌握印太動態，傳達北京勿藉此機會採強烈軍事作為的訊號，並讓印太盟邦放心。

空軍26日晚間發布共機動態，表示8架共機擾台灣西南防空識別區。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110227

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