中國2月PMI指數回升 製造業維持復甦態勢

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（中央社台北1日電）中國國家統計局今天發布2月採購經理人指數（PMI）達50.2，較1月上升0.1個百分點。分析指出，2月為傳統淡季，PMI指數回升顯示中國製造業維持復甦態勢，官方各項「穩增長」政策效果浮現。

根據國家統計局官網資料，中國2月採購經理人指數（PMI ）為50.2 ，較上月上升0.1個百分點，製造業景氣水平略有上升。非製造業商務活動指數51.6，比1月回升0.5個百分點，顯示非製造業整體恢復中。綜合PMI指數51.2 ，比上月上升0.2個百分點，表明企業生產經營活動擴張步伐加快。

有別於官方製造業PMI調查樣本以大中型企業為主；以中小型和出口導向企業為調查樣本的2月財新PMI指數也在今天釋出。財新傳媒與研究公司Markit聯合發布2月財新PMI指數為50.4，較1月回升1.3個百分點，回升到擴張區間，呈現輕微擴張；這一走勢與國家統計局官方PMI一致。

路透引述專家意見表示，中國官方和財新PMI雙回升，顯示中國製造業維持復甦態勢。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威剖析，官方和財新PMI指數都出現改善，顯示宏觀支持政策已向實體經濟發揮作用；不過2月數據多會受到農曆春節影響，以此數據做為前瞻性指標的可靠性仍要謹慎看待，需要關注行業和企業傳出的訊息，「一個關鍵問題是2月和3月信貸擴張能否維持強勢」。

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中國物流與採購聯合會特約分析師張立群說，考量農曆春節對製造業生產經營活動的影響，可以研判經濟回升態勢強勁主要是因為穩增長相關政策的加快落實。他認為，應該繼續落實擴大內需等各項政策，充分發揮政府投資的帶動作用。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，雖然製造業景氣水平有所回升，但反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業比重分別為60.2%、36.3%和32.0%，均較1月增加，目前仍需推進協助企業紓困等政策落實，為製造業穩定增長提供有力支撐。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110301