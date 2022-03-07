港媒：警方正為全民強制檢測作準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港7日電）據報導，香港警方正為全民強制病毒檢測作準備。

香港正爆發第五波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，情況十分嚴峻。在北京中央的協助下，港府計畫強制全民接受病毒檢測，以切斷傳播鏈。

當局至今尚未公布推行時間，但官方香港電台今天在報導中引述消息指出，為配合政府的全民檢測計畫，警方將動員人手協助包括圍封等工作，各單位正籌備相關細節。

報導引述消息指出，警方屆時將會動員不同單位的人員參與，其中一項工作是圍封強檢大廈，確定接受檢測的市民在指定時間留在大樓內。

消息表示，相信屆時參與行動的警員不會穿上防暴裝備。

對於港府推行全民強制檢測，港府顧問專家袁國勇幾天前曾說，目前本地每天有數萬人確診，人數太多，不適合進行全民檢測。

他認為，全民檢測的時間應在感染人數較少之時，效果也更好。

根據本地媒體早前披露的訊息，按照當局的全民檢測計畫，全港700多萬市民都要接受檢測，每人檢測3次，期間只准短暫外出購買必需日用品。

在檢測期間，當局將會向市民派發快速測試包及更有效的防疫口罩N95。1110307