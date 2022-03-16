港股2天暴跌逾2000點 專家：完美風暴

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（中央社記者張謙香港16日電）香港股市過去2天暴跌，恆生指數急挫2138.71點。有專家分析，這次港股暴跌，是各種不利因素交織在一起所致，是一次完美風暴。

港股經過前2天暴跌後，今天從谷底反彈，早上9時54分，恆指翻升491點或2.67%，暫報18906點。

儘管恆指今早回穩，但一些分析師指出，港股經過過去2天急跌後，一些不利因素尚未消除，市況仍然不定。

港股早前在烏克蘭戰事危機的影響下，表現一直不振，14日和15日卻更突然暴瀉，每天暴跌愈千點，市場哀鴻遍野。

綜合各種分析，這次突如其來的急挫，首先是烏克蘭危機引致。

烏克蘭戰事爆發後，美國和歐盟強力制裁俄羅斯，美方同時要求中國加入制裁行列，令人憂慮中美關係出現丕變，股市投資者對此有所憂慮。

在這種大環境下，上週美方列出中國5家在美上市的公司，指它們可能不符合美方的會計制度，因而可能被除牌。

這項訊息令美國上市的中國概念股（中概股）的股價全面急挫，不少股價在短短2天內暴跌50%以上。

儘管美方在會計方面加強監管中概股已是年前的事，但此時點名5家中概股，令市場不少投資者質疑是否美方藉此向中方施壓，以懲罰中方在烏克蘭危機中不參與制裁俄國。

股市投資者憂慮，在美上市的中概股最終可能被逼撤出美市，屆時帶來的震撼不可估量。

就在上述消息困擾投資者之際，幾天前又再傳出北京監管科網股的不利消息，有報導指官方發現騰訊經營的微信支付觸犯反洗錢規則，可能會遭到天價罰款。

去年中以來，北京方面以各種理由整頓多個行業，這些理由包括保護小孩、防止壟斷等，展開了一場監管風暴，其中以科網龍頭最受打擊，包括阿里巴巴、美團和騰訊等，股價從高位下挫。

這場監管風暴已延續多時，但在烏克蘭危機爆發後，市場似乎暫時遺忘了這場監管風暴，但騰訊遭罰款的消息再度傳來，令市場憂慮北京官方的監管風暴捲土重來，投資者的心情更為虛怯。

除了戰爭、政治和官方監管因素外，香港的COVID- 19（2019冠狀病毒疾病）疫情急轉直下，連帶中國的疫情也有惡化跡象，深圳為此封城，進一步為港股的暴跌推波助欄，形成一場完美風暴。

對於港股短期走勢，有分析師認為，港股已下跌至6年前的低位，沽售過度，技術分析初步觸底，有條件反彈。也有分析師指出，港股高度國際化，任何風吹草動，外國資金會首先撤離，而困擾港股的不利因素未除，港股尚未脫離危險期。

香港經濟日報今天就引述投行高盛指出，美國投資機構持有港幣5.8兆元的中資股，當中包括大陸A股、香港H股及在美發行的港股等，假設他們全部沽出，估計需時頗長。

所以，港股是否回穩，目前說法不一。（編輯：陳沛冰）1110316