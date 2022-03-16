中國祭對台新措施 學者：推一代一線及國民待遇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國立政治大學東亞研究所所長王信賢16日受訪時表示，中國大陸開放台人申設個體工商戶的行業增至122種的新措施，除延續陸方「一代一線」的對台工作軸線，也賦予台人「國民待遇」。圖為王信賢12日出席研討會。中央社記者沈朋達攝 111年3月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北16日電）中國大陸開放台人申設個體工商戶的行業增至122種。學者指，此舉除延續陸方「一代一線」的對台工作，也賦予台人「國民待遇」。但因營商環境和兩岸關係變化，成效恐有限。

中國國務院台灣事務辦公室、商務部和市場監督管理總局16日聯合印發「關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知」，將台人可申設個體工商戶的行業由24類增至122類；地域則擴至27個省市或服務貿易創新發展試點地區。

國立政治大學東亞研究所所長王信賢接受中央社電訪時表示，本次對岸的政策是賦予台人「國民待遇」。

他指出，這次政策是配合中國商務部2020年8月公布的「全面深化服務貿易創新發展試點總體方案」，其中擴展的122類行業、28個地區都是總體方案的內容，大陸是想藉此表示和台人「分享發展機遇」。

王信賢也說，和過去的惠台31條、惠台26條及農林22條一樣，對岸試圖藉本次政策促進兩岸經濟社會融合。

而相較於惠台31條針對的是台灣專業技術人才，他指出，本次政策「範圍擴大、門檻降低」，面向的是一般民眾和青年。這也是延續陸方近年「一代一線」（青年一代，基層一線）的對台工作軸線。

王信賢認為，這次政策延續中共總書記習近平對台工作一貫的「主場統一」思維，企圖將台灣人才吸引至大陸，而非像過去進口台灣農漁產品的「客場」思維。

中國「新常態」下，經濟下滑壓力大，陸方企圖擴大內需。王信賢認為，台灣年輕人若赴陸發展，大陸所謂的「惠台」政策實際上也是「利己」。

國立政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇則告訴中央社，兩岸經貿關係依舊緊密，但近年大陸投資環境惡化、疫情影響和兩岸關係緊張等因素，可能使台商在參與兩岸互動時保持戒心。

他認為，當前台商考量安全性大於獲利性，即便對岸祭出優惠，大環境仍存在各種風險，大陸的政策可能效果有限。（編輯：楊昇儒）1110316