吉林2染疫者死亡 中國衛健委：基礎疾病致命

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（中央社台北19日電）中國吉林省通報18日有2起COVID-19本土死亡病例，是相隔一年多中國大陸再出現本土死亡病例。不過中國國家衛健委今天稱，2人屬於COVID-19輕症，直接死亡原因是基礎疾病導致。

中國國家衛生健康委員會官網今天通報，3月18日有2起本土死亡病例，均在吉林省。吉林省是中國大陸這波本土疫情最嚴重的地區。

界面新聞今天報導，上一次衛健委官網公布新增本土死亡病例是2021年1月26日，當時通報吉林1月25日新增1起死亡病例，是本土病例。

綜合央視及澎湃新聞報導，中國國務院聯防聯控機制今天召開新聞發布會，衛健委醫政醫管局局長焦雅輝表示，吉林新增2起死亡病例，直接死亡原因是基礎疾病導致，2人的COVID-19病情屬輕型，其中1人沒有接種疫苗。

報導指出，其中一人是65歲男性，患有慢性腎衰竭及冠狀動脈粥樣硬化性心臟病等基礎疾病。9日因暈厥到吉林的醫院就診，收入隔離病房，核酸檢測呈陽性。患者在治療過程中突然出現呼吸深大，經搶救無效。死因是高鉀血症、嚴重代謝性酸中毒、低血糖及心肌梗塞。

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另一人是87歲男性，11日摔倒後雙下肢乏力，言語模糊不清，在當地醫院就診，核酸檢測呈陽性。患者患有腦梗死及高血壓等基礎疾病。在治療過程中，患者突發呼吸困難、心臟停跳，搶救無效死亡。死因是急性大面積肺栓塞。

吉林市新冠病毒肺炎醫療救治工作專家組組長劉文革在發布會上表示，從全球病例來看，老人由於患有慢性病或基礎疾病，感染後發生重症、死亡的風險遠高於年輕人和兒童。據有關統計，目前感染者平均死亡年齡在70歲以上。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110319