為自身利益 分析：中國可能仍在經濟面助俄羅斯

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（中央社台北20日電）華府中國事務專家葛來儀指出，在不違反國際制裁的前提下，中國仍可能對俄羅斯提供經濟協助。然而，中國追求深化與歐洲經貿關係，4月1日歐中峰會的後續發展值得關注。

對於中國在俄烏戰爭中立場模糊，並不斷強調自身中立一事，葛來儀也提到，中國並非中立，中國基於自身利益，並不希望俄羅斯因為這場戰爭而被削弱，因此不認為中國適合扮演調解人角色。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）近日接受德國之聲（Deutsche Welle）專訪時，作上述表示。

葛來儀指出，雖然不是100%，然而中國在宣示性政策言辭方面，顯然站在俄羅斯一邊。「中方多次談及俄羅斯的正當安全關切應受到保護，中國肯定在試圖平衡其利益，但確實明顯站在莫斯科一邊」。

她也提到，也許俄羅斯曾向中國提出一些要求，或是中國正在尋找幫助俄羅斯的方法，例如北京方面曾說，將像往常一樣與俄羅斯進行貿易和金融互動。因此中國也可能在不直接違反國際制裁的情況下，援助俄羅斯的經濟。

不過，葛來儀強調「說是一回事，做又是另一回事」，必須端看中國做出了什麼決定，「中國應該將歐洲視為未來非常重要的參與者，因為中國希望繼續保持與歐洲的貿易和經濟聯繫」。且對於中國而言，歐洲在國際體系中扮演並非總與美國結盟的重要角色。

在這樣的背景之下，葛來儀認為4月1日將要舉行的歐盟與中國峰會將是非常重要的會議，後續發展值得關注。

除了葛來儀之外，中國的國際關係學者同樣認為中國在俄烏戰爭中的立場有所變化。

根據明報報導，中國海洋大學國際關係學者龐中英指出，在「不冒犯整個國際制裁的情況下」，中國還是會對俄羅斯的經濟提供力所能及的支持；然而在中國國家主席習近平與美國總統拜登通話後，中國至少「明面上對俄支持的勢頭發生轉折」，基本上不會捲入戰爭，俄烏戰爭將是一場有限的局部戰爭。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110320