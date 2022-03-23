邱太三：陸未反對重啟小三通 但兩岸需有默契

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陸委會主委邱太三23日在立法院答詢時說，陸方並未反對重啟小三通，但兩岸需有基本默契，包括標準制定等機制，以免再因疫情中斷，引發不必要誤會。中央社記者沈朋達攝 111年3月23日

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（中央社記者沈朋達台北23日電）陸委會主委邱太三今天說，陸方並未反對重啟小三通，但兩岸需有基本默契，包括標準制定等機制，以免再因疫情中斷，引發不必要誤會。此外，重啟也須考量金門醫療量能等因素。

立法院今天舉行第10屆第5會期內政委員會第7次全體委員會議，大陸委員會主任委員邱太三在接受質詢時作上述表示。

國民黨立委鄭麗文質詢時詢問，小三通何時會開放？邱太三表示，恢復小三通須考量金門整體的防疫、醫療量能和航班航次人數等。

他說，近期因廈門疫情不幸再起，又頒布新措施，以致中央流行疫情指揮中心認為小三通要進一步了解。

邱太三也指，小三通開放的程度也還需要探討，並顧及金門民意，若只是開放旅客過境而沒有在當地消費，當地民眾是否願承擔這樣的風險？

他也強調，重啟小三通需要和中國大陸有基本默契，而據了解，陸方「也不是反對（小三通）」，但雙方需要彈性的調整機制，以免小三通再因疫情而中斷，引發不必要的誤會。

而針對時代力量立委陳椒華日前指出，有市售辭典出現「鄧小平同志」、「保衛親愛的祖國」等字眼，質疑內容涉及「統戰」。

邱太三在受訪時表示，行政院長蘇貞昌已指示政務委員羅秉成邀集相關部會研擬處理。陸委會的立場是全力提供相關協助。

他也指出，「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸條例）第37條規定，大陸地區出版品、影視節目都應經過主管機關許可才可在台發行；教育部對國民義務教育教材，也有相關綱領指導。

邱太三說，相信羅秉成邀集的跨部會機制將釐清問題，陸委會也將提供相關法規給主管機關。（編輯：李雅雯）1110323