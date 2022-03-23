中興通訊遭美制裁緩刑期滿 股價應聲大漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中國電信設備巨頭中興通訊今天公告稱，已收到美國法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期且不附加任何處罰，並確認5年合規觀察期於美國時間22日結束。中興通訊股價隨後應聲大漲。

綜合新浪財經、上游新聞報導，中興通訊今早分別在港交所、深交所公告短暫停牌，隨後在中午公告作以上宣布。這也意味著，中興此前遭美國制裁事件就此告一段落。

中興公告稱，公司於2022年3月22日（美國時間）收到法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期（即緩刑期將於原定的2022年3月22日屆滿）且不附加任何處罰，並確認監察官任期將於原定的2022年3月22日（美國時間）結束。

公告並稱，「公司致力於打造全球一流合規的企業，堅持將合規視為戰略發展的基石和經營的底線。遵守業務所在國適用的法律法規，全面開展合規體系建設」。

中興還稱，公司對合規管理體系的有效運作以及持續完善充滿信心，將一如既往的履行對全球客戶、員工、股東及合作夥伴的責任，並積極推動全球ICT產業創新和可持續發展。

中興通訊下午1時在深交所恢復交易後，立即跳空漲停鎖死至收盤。股價上漲9.99%，報人民幣25.99元（約新台幣116.4元）。

在香港股市，中興通訊股價下午1時恢復交易後，一度跳空暴漲近54%，下午收盤仍大漲23%，報港幣19.16元（約新台幣69.9元）。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110323