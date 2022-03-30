華府智庫質疑中國扭曲聯大決議 國台辦反駁

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（中央社台北30日電）華府智庫報告質疑中國藉扭曲聯大2758號決議等手段，打壓台灣參與國際組織，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，這是似是而非的概念，迴避台灣是中國一部分的歷史和法理事實。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）24日與「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員莊宛樺（Jessica Drun）共同發表報告指出，北京長年扭曲聯大2758號決議，散播決議認定台灣是中國一部分的謬論。

朱鳳蓮在例行記者會中答覆記者提問表示，美方有關報告反覆重申聯大2758號決議驅逐的是「蔣介石代表」，沒有指「台灣」和「中華民國」，但1949年中華人民共和國成立後，就是中國唯一合法政府的代表，曲解2758號決議，攻擊一個中國原則，不是無知就是別有用心。

她說，所謂台灣是台灣，中國是中國，2758號決議沒有解決台灣代表權問題的這類說法，就是意圖以似是而非的概念，迴避台灣是中國一部分的歷史和法理事實。

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針對葛來儀與莊宛樺發表的報告，中華民國外交部發言人歐江安28日表示，參與聯合國體系是台灣政府長期政策與人民期盼，中國政府不斷錯誤引用聯大決議，全面性阻礙台灣人民參與國際組織的行徑，外交部予以嚴厲譴責。

歐江安指出，美國總統拜登（Joe Biden）政府上任以來已多次強調美國對台承諾「堅若磐石」，國務卿布林肯（Antony Blinken）去年發表「支持台灣參與聯合國體系」聲明，支持台灣有意義參與聯合國體系，鼓勵所有國家加入美國行列支持台灣。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110330